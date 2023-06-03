هيئة قضايا الدولة: انعقاد الجمعية العمومية لترقية 147 مستشارا لدرجتي نواب ووكلاء

أكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها ان الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة انعقدت اليوم لاعتماد المرشحين للترقية لدرجة نواب رئيس الهيئة ل ٧١ مستشارا ولدرجة وكيل الهيئة ل ٧٦ مستشارا.



واضاف انه حضر الجمعية العمومية المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.. نواب رئيس الهيئة:

المستشار عبد العال جرنة نائب الرئيس رئيس التفتيش الفني.

المستشار احمد فكري صالح نائب الرئيس الأمين العام.

المستشار هاني محمد على نائب الرئيس رئيس المكتب الفني.

والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشار د فوزي شادي نائب رئيس الهيئة.

والمستشار محمد فهمي نائب الرئيس.

والمستشار احمد ثابت نائب ألرئيس .

والمستشار ايهاب سعيد نائب الرئيس.

و أعضاء الجمعية العمومية.