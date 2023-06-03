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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يدعم حُراس الأهلي برسالة خاصة قبل مباراة الوداد

لطفى وشوبير
لطفى وشوبير

حرص مجدى عبدالغني، على دعم حراس مرمى الاهلي علي لطفى ومصطفى شوبير الذين يتواجدون فى قائمة مباراة الوداد فى نهائي دورى أبطال أفريقيا.
وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي تويتر "كل الدعم يا رجالة.. الأهلى دائماً بمن حضر 🦅💪"

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

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