الحلم أصبح واقعا .. رحلة أسرة من الدويقة إلى الأسمرات| فيديو

نعرض قصة رحلة انتقال أسرة من منطقة الدويقة وسط الصخب والعشوائيات والحرمان من أبسط الخدمات، والخوف من انهيار البيت في أي وقت، لحي الأسمرات حيث وجدت نفسها في حي راق، متوفر به جميع الخدمات.



وتحكي السيدة مديحة، تجربتها في الانتقال من حي الدويقة، لحي الأسمرات، قائلة: "من 7 سنين كنت ساكنة في الدويقة، كنا بنضطر نخرج لإحضار مياه للبيوت، ومفيش أماكن ترفيه قربية من الأولاد سواء نوادي أو مكتبات، والمدارس بعيدة، والسوق بعيد".

وأضافت: "أنا حاليا من سكان الأسمرات، في الأول كنت خائفة من المكان وابني قال لي عايزين نرجع مكانا تاني، لكن لما استلمنا الشقة، كنت عايزة اسجد لربنا ومش متخيلة جمال المكان الجديد".

وتابعت: "جينا حي الأسمرات في عام 2017، واستلمنا الشقة بالليل، وكل واحد كان بيجري على شقته وكنت عايزه أسجد لربنا مكنتش متخيلة، وابني دلوقتي بيقولي خلينا موجودين هنا المكان أحلى".

