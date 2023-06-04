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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم صادم.. سعر طقم صيني يثير الجدل على فيسبوك

طقم صيني
طقم صيني

أثارت فتاة جدلا واسعا على مجموعات البنات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب سعر طقم صيني وهو مجموعة من الأطباق كبيرة وصغيرة الحجم، ويتم وضعه في النيش في أغلب الأحيان.

ونشرت الفتاة صورة لطقم صيني مكون من 112 قطعة بسعر 98 الف جنيه، وكتبت الفتاة على الصورة « يا بنات الحقوني أنا بنزل اشتري حاجات الجهاز، ولقيت طقم الصيني ده هي دي الأسعار ولا ايه ؟».

رقم صادم .. سعر طقم صيني يثير الجدل على الفيسبوك

وسخر الجميع من المنشور المثير للجدل عن سعر الطقم الصيني، خاصة أنه من اساسيات مشتريات العروس، وكتبت احداهن «يا جماعه متستعجلوش شكلو هيطلع رقم الخط الساخن للمحل انشاء الله ونسيو يحطو سماعه جمب الرقم بدل E.L».

وتابعت التعليقات، «ممكن اشتريه في حالة لو هيشتغل ويجيبلنا الشقة هو غير كده ميلزمنيش، هو اكيد بيحط الاكل وبيغسل نفسه بنفسه».

طقم صيني سعر طقم صيني النيش مشتريات العروس اساسيات مشتريات العروس

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