خطوات بسيطة لـ تجديد جواز السفر من الإنترنت

يمكن تجديد جواز السفر بمصر عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الجوازات الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية المصرية.

إنشاء حساب جديد على الموقع، وتعبئة البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة.

إضافة معلومات جواز السفر الحالي، وتحميل الصور والوثائق المطلوبة.

دفع الرسوم المالية المطلوبة لتجديد جواز السفر عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان أو خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة.

تأكيد الطلب وانتظار الموافقة من الجهات المعنية، وسيتم إشعارك عبر البريد الإلكتروني بموعد استلام جواز السفر الجديد.

الحضور في الموعد المحدد إلى مكتب الجوازات لتسلم جواز السفر الجديد، وتقديم الوثائق اللازمة لتأكيد الهوية.

من المهم التأكد من مطابقة المعلومات المدخلة على الموقع مع الوثائق الرسمية، والتأكد من الدفع الكامل للرسوم المطلوبة، والتزام القوانين والأنظمة المتبعة في عملية تجديد جواز السفر عبر الإنترنت في مصر.

يأتي ذلك في اطار تطوير الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية للمواطنين لرفع العبء عنهم .