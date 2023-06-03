الجيزة .. ضبط 500 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعمرانية

قامت اجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، اليوم السبت، بالتعاون مع حس العمرانية، بشن حملة مكبرة على ثلاجات السوبر ماركت والمحلات للرقابة على المعروضات لضمان صلاحيتها.

وذلك بناء علي تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق لمعروضات اللحوم والدواجن.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن دواجن غير صالحة حصيلة اليوم وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حيث تم تشكيل لجنة مشتركة مع حي العمرانية واستهدفت الحملة مخازن سوبر ماركت وثلاجات وتم ضبط 500 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحرر محضر بالواقعة وتم رفعه للنيابة العامة.

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