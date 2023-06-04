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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ اليوم بـ 35 جنيها للمادة .. خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تفتح الإدارات التعليمية اليوم الأحد 4 يونيو 2023 ، باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظتي القاهرة والجيزة وفقا للضوابط المنظمة لذلك .

وأكدت مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة ، أن باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظتي القاهرة والجيزة سوف يظل مفتوحا من اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً.

وقالت مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة  في بيانات رسمية لهما ، أن عملية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظتي القاهرة والجيزة ، سوف تتم في الإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة الملتحق بها الطالب .

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

أكدت مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة ، أن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 موحدة على مستوى الجمهورية بقرار من وزارة التربية والتعليم، مشيرةً إلى أن سعر التظلم في الشهادة الإعدادية 2023 في المادة الواحدة 35 جنيهاً في جميع المحافظات .

ولن يتمكن أي طالب من اتمام اجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 ، بدون دفع رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 ،  حيث يعد إجراء دفع سعر التظلم في الشهادة الإعدادية 2023 شرطاً أساسياً لحصول الطالب على خدمة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023  

  • التوجه إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.
  • تسديد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023  وقيمتها 35 جنيه عن كل مادة.
  • إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023  .
  • إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها في فترة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023
  • يسلم طلب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023  للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.
  • تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.
  • يتم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.
  • يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.
  • يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.
  • يؤخذ إقرار كتابي على ولي الامر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع ارفاق 2 صورة من البطاقة الخصية لولي الأمر.
  • نتيجة التظلمات تعلن بمقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.
  • فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب فى درجات سوف يحصل عليها.
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