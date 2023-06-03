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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة وداع ميسي وراموس.. باريس يسقط بثلاثية في الدوري الفرنسي

صدى البلد

تعرض فريق باريس سان جيرمان للخسارة بثلاثية مقابل هدفين من نظيره كليرمون فوت، في آخر مباراة للأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس مع الفريق، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء هدفي باريس سان جيرمان عن طريق راموس في الدقيقة 16، ثم مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

بينما جاء ثلاثية كليرمون عن طريق يوهان جاستيان في الدقيقة 24، مهدي زفان في الدقيقة 45+1، وكاي في الدقيقة 63.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما 

خط الدفاع: راموس - حكيمي - بيتشيابو - دانيلو

خط الوسط: فيراتي - فيريرا - وان إيمري

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - إيكتيكي

وكان فريق باريس سان جيرمان قد توج ببطولة الدوري الفرنسي قبل جولة من نهاية المسابقة للموسم الجاري.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 85 نقطة، بينما يأتي فريق كليرمون فوت في المركز الثامن برصيد 59 نقطة.

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