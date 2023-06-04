الطريق إلى باريس.. بركات يكشف آخر استعدادات المنتخب الأولمبي لكأس أمم أفريقيا

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس استعداد المنتخب الأولمبي لمنافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما صعبة للغاية في ظل تواجده في مجموعة واحدة مع مالي والكاميرون والنيجر" .

وأضاف: "منتخب غانا أحد أقوى المنتخبات التي يتواجد في البطولة وسيكون هناك مباراة ودية ضده".

واختتم: "معسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو بالإسكندرية هو الأهم في المرحلة النهائية للاستعداد لبطولة كأس الأمم".