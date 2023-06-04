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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الدكتور محمود وهبة.. تعرف على صاحب أول رسالة دكتوراه من العناية المركزة؟

زيارة رئيس جامعة
زيارة رئيس جامعة الأزهر للراحل د محمود وهبة

خيمت حالة من الحزن على أهل وأقارب وطلاب ، الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر، بعد إعلان نبأ وفاته بعد صراع طويل مع المرض.

 

شيخ الأزهر يوجه بالتكفل بنفقات علاج الدكتور محمود وهبة

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

 

ومن المفارقات الحزينة، في المشهد ، أن الدكتور محمود وهبة، لم يفرح بخبر اعتماد تعيينه مدرسا في قسم الإحصاء بكلية التجارة، والذي صدر وتمت الموافقة عليه في مجلس جامعة الأزهر الذي عقد الأربعاء الماضي، وبذلك يكون الدكتور محمود وهبة، أول من تم تعيينه دون أن يرى بنفسه الموافقة، وهو كذلك أو من ناقش رسالة الدكتوراه وهو على فراش المرض داخل العناية المركزة.

 

موعد صلاة الجنازة


وتقام صلاة الجنازة على الدكتور محمود وهبة، بمسجد "توكل" بمدينة طنطا ، بعد صلاة عصر اليوم الأحد،  وبعدها تشيع الجنازة في مقابر العائلة بطنطا.

ويعتبر الدكتور محمود وهبة، صاحب أول رسالة دكتوراه تناقش داخل المستشفى، وقد نالت قصته إعجاب الكثير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا.

 

موقف شيخ الأزهر معه

 

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجه بتكفل جامعة الأزهر لنفقات علاج الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي ناقش رسالة الدكتوراه منذ أيام قليلة في مقر علاجه بالمستشفى.

كما زار وفد من جامعة الأزهر برئاسة د. سلامة داوُد، رئيس جامعة الأزهر، رافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل الغريب عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العوضي عضو هيئة التدريس بكلية التجارة، الدكتور محمود وهبة بمقر علاجه بالمستشفى، للاطمئنان على صحته وطمأنته ومتابعة حالته.

وخلال الزيارة، قدَّم رئيس الجامعة التهنئة إلى الباحث بحصوله على درجة الدكتوراه في الإحصاء بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، داعيًا المولى عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء وأن يمتعه بالصحة والعافية، معلنًا فضيلته تكفل الجامعة بنفقات العلاج كاملة حتى يتعافى ابن الجامعة ويخرج معافى من المستشفى بإذن الله.

وقام الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بزيارة إلى الدكتور محمود وهبة، وخلال الزيارة قدم الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة التهنئة إلى الباحث بحصوله على درجة الدكتوراه في الإحصاء بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة . داعيا المولى عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يخرج سليما معافا بإذن الله تعالى.

 

رئيس جامعة الأزهر يزور الدكتور محمود وهبة


وقام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى محمود مدير عام مستشفي المقاولون العرب، والدكتور عادل الغريب عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العوضي عضو هيئة التدريس بكلية التجارة، بقراءة الفاتحة بنية الشفاء العاجل  للدكتور محمود وهبة.

وأعلن رئيس الجامعة، أن جامعة الأزهر تتحمل نفقات العلاج كاملة حتى يتعافى ابننا ويخرج من المستشفى بإذن الله تعالى.

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