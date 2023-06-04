عمرو الحديدي يشيد بقرار استبعاد الشناوي من نهائي أفريقيا

أثنى عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق على مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشددا على أنه ساهم في تطوير العديد من اللاعبين.

وقال عمرو الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر يستخدم سياسة التدوير بالشكل الأمثل، فضلا عن تطويره للاعبين بشكل رائع"



واختتم: "كولر يوفر المناخ الجيد بشكل مثالي للاعبي الأهلي، ورفضه المجازفة بمحمد الشناوي حارس الأهلي في ظل غيابه عن المران الجماعي لمدة 17 يوما قرار سليم، مباراة الإياب ضغوطها أكبر وستحتاج الشناوي بشكل أكبر في لقاء الإياب"

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.