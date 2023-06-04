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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد: المشهد الأحب إلى قلبي في مسلسل الأجهر تضمن حوار مهم

صدى البلد

كشف الفنان عمرو سعد عن أحب المشاهد لقلبة من مسلسل “الأجهر" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب عمرو سعد: من أحب المشاهد إلى قلبي في #الاجهر، كان حوار مهم بيقول لينا ان حتي الحاجة اللي ناقصاك ممكن تبقي ميزة مش عيب حتي لو كنت وحيد يتيم من غير اهل خلي ظنك ان ده تميز وحب من الله لانه اختار لك ان ناس كتير جدا يبقوا اهلك كل شئ ممكن يبقي ميزة مهما كان صعب وقاسي.

 

وحرص كل من الفنان أحمد سعد، وشقيقه عمرو سعد، على تأدية مناسك العمرة وذلك بعد الهجوم الذي تعرضا له الأيام الماضية.

وأعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة النقابة أن الفنان أحمد سعد تلقى لفت نظر من مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل بعد ظهوره على مسرح جدة بملابس شفافة.


وأضاف عبد الله أن لا صحة لما تردد حول نية النقابة لوقفه عن الغناء نتيجة لهذا الظهور، مؤكدا على أن نقابة الموسيقيين تضع مصلحة الأعضاء نصاب أعينها ولذلك قام المجلس بلفت نظر الفنان أحمد سعد لعدم تكرار هذه الظاهرة على المسرح مرة أخرى سواء داخل مصر أو خارجها.

وتابع عبد الله أن لفت النظر أتى بمردود جيد حيث ظهر أحمد سعد فى حفل الأردن الذى أقيم على هامش احتفالات المملكة بولى العهد بملابس مناسبة للحدث دون أى إثارة للجدل أو خروج عن المألوف.

آخر أعمال عمرو سعد أعمال عمرو سعد مسلسل الأجهر مشاهد الاجهر

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