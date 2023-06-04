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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف السبب الحقيقي وراء عنف الأحوال الجوية

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه شهدنا على مستوى يومي الخميس والجمعة حالة من عدم الاستقرار، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ووجود عواصف ترابية، نتيجة كتل هوائية صحراوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن درجات الحرارة اليوم عادت إلى المعدلات الطبيعية، وسجلت القاهرة الكبرى 33 درجة، بينما ستشهد مناطق جنوب الصعيد أجواء جارة وتصل نحو 45 درجة مئوية وهي أجواء شديدة الحرارة.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع ساعات الليل والصباح الباكر يوجد نشاط نسبي للرياح، مؤكدة أن الجواء المستقرة مستمرة  حتى يوم الأربعاء القادم.

 

عنف الحالات الجوية

وأشارت منار غانم إلى أنه متوقع سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المحافظات الساحلية وهي غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مؤكدا ان عنف الحالات الجوية في مصر يأتي نتيجة التغيرات المناخية.

الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة عواصف ترابية كتل هوائية صحراوية درجات الحرارة اليوم

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