إطلاق مبادرة 100 بطل أوليمبي "بنحب مصر بجد" بمشاركة حزب حماة الوطن

أطلقت مبادرة 100 بطل أوليمبي بنحب مصر بجد برعاية اتحاد المصريين في أوروبا و مشاركة أمانة التنمية البشرية المركزية بحزب حماة الوطن و اللجنة العليا للشندوكاي و اتحاد الكيك بوكسينج.



وذلك بحضور الدكتور / عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا ، وولاء مرسي المتحدث الرسمي لاتحاد المصريين في اوروبا ، و الدكتور/ يحيى هاشم امين امانة التنمية البشرية المركزية بحزب حماة الوطن و علي عبد اللاه مفوض الاتحاد الدولي للشندوكاي ، و اللواء دكتور / اشرف صابر عضو مجلس ادارة اتحاد الكيك بوكسينج ، و الدكتور / مصطفى عبد السلام إمام و خطيب مسجد سيدنا الحسين ، حيث جاء ذلك انطلاقا من المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين.

و سيتم تفعيل المبادرة من خلال امانات التنمية البشرية بحزب حماة الوطن على مستوى الجمهورية ، كما تم تكريم اكثر من ١٥٠ لاعب و مدرب لرياضة الشندوكاي من الحاصلين على ميداليات في العديد من البطولات.

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