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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

إطلاق مبادرة 100 بطل أوليمبي "بنحب مصر بجد" بمشاركة حزب حماة الوطن

إطلاق مبادرة 100
إطلاق مبادرة 100 بطل اوليمبي بنحب مصر بجد

أطلقت مبادرة 100 بطل أوليمبي بنحب مصر بجد برعاية اتحاد المصريين في أوروبا و مشاركة أمانة التنمية البشرية المركزية بحزب حماة الوطن و اللجنة العليا للشندوكاي و اتحاد الكيك بوكسينج.

 

  
وذلك بحضور الدكتور / عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا ، وولاء مرسي المتحدث الرسمي لاتحاد المصريين في اوروبا ، و الدكتور/ يحيى هاشم امين امانة التنمية البشرية المركزية بحزب حماة الوطن و علي عبد اللاه مفوض الاتحاد الدولي للشندوكاي ، و اللواء دكتور / اشرف صابر عضو مجلس ادارة اتحاد الكيك بوكسينج ، و الدكتور / مصطفى عبد السلام إمام و خطيب مسجد سيدنا الحسين ، حيث جاء ذلك انطلاقا من المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين.

و سيتم تفعيل المبادرة من خلال امانات التنمية البشرية بحزب حماة الوطن على مستوى الجمهورية  ، كما تم تكريم اكثر من ١٥٠ لاعب و مدرب لرياضة الشندوكاي  من الحاصلين على ميداليات في العديد من البطولات.

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مبادرة 100 بطل اوليمبي بنحب مصر اتحاد المصريين في أوروبا حزب حماة الوطن الدكتور عصام عبد الصمد ولاء مرسي

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