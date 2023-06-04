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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تسرق راغبي استبدال العملات المحلية للأجنبية

أفراد العصابة
أفراد العصابة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في القبض علي تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين راغبى استبدال العملات المالية المحلية للعملات الأجنبية .

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى من قبل شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم ، حيث قرر بسابقة تعرفه على مجموعة من الأشخاص من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، واتفاقه مع أحدهم عبر تطبيق "الواتس أب" على التقابل بمحل البلاغ لاستبدال مبلغ مالى للعملة الأجنبية ، ولدى وصوله للمكان المُتفق عليه فوجئ بشخصين مجهولين قاما بفتح أبواب السيارة قيادته ، واستولوا منه على حقيبة تحــوى على المبلغ المالى ولاذا بالفــــرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 10 أشخاص ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء  – 2 مركبة "توك توك" – طبنجة صوت .

واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات بحيازتهم ، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين راغبى استبدال العملات المالية المحلية للعملات الأجنبية ، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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