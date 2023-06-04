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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء ٦ مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بين الحكومة مُمثلة في "هيئة التسليح للقوات المسلحة" نيابة عن "شركة المخازن الاستراتيجية"، وتحالف "أوراسكوم وايتز"، تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية.

حضر التوقيع كل من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، واللواء أركان حرب محمد مصطفى لبن، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والمهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة تحالف "أوراسكوم وايتز".

ووقّع على العقد كل من المهندس أحمد صلاح أبو العزم، رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية (استشاري المشروع)، والمهندس هاني منير، الرئيس التنفيذي لقطاع الدراسات والعطاءات بتحالف "أوراسكوم وايتز".

وعلى هامش التوقيع، أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، أنه تم إنشاء "شركة المخازن الإستراتيجية" بالشراكة بين "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية" و"صندوق مصر السيادي"، و"جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة"؛ وذلك لإنشاء ٦ مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية موزعة جغرافيا في ٦ محافظات، هي: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية.

وقال "زيدان": يأتي هذا في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي،لتحقيق التنمية المُستدامة، وضرورة تمكين الدولة المصرية من توفير استدامة الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذا لتوجيهات سيادته بإنشاء مخازن إستراتيجية للأدوية قادرة على مجابهة الجوائح الصحية العالمية الطارئة، مثل جائحة "كورونا".

وأوضح أن المشروع يتمثل في تصميم وبناء وتشغيل 6 مخازن طبية مركزية جديدة كاملة التجهيز.

وأضاف أن الهدف من إنشاء هذه المراكز الـ 6 هو تحقيق توزيع عادل متكافئ للأدوية والمستلزمات الطبية لجميع محافظات الجمهورية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام لوجستي متكامل يبدأ من استلام الأدوية -بما في ذلك المستحضرات المستوردة والأجهزة الطبية- ثم ضخها من خلال شبكة متكاملة من المخازن، حيث يتم تسليمها إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه تم اختيار أماكن المخازن بعناية لتكون قريبة من أماكن المطارات أو الموانئ؛ لتيسير عملية دخول وخروج الأصناف الدوائية والأجهزة الطبية.

وتابع: يتم تمويل المشروع ذاتيا بالكامل دون تحميل الدولة أية أعباء مالية، كما يحتوي عقد المخازن الإستراتيجية على منظومة تتيح تتبع توزيع ٢٤٠ مليون عبوة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن إجمالي مساحة المشروع يبلغ 96 فدانًا، كما أن إجمالي القدرة التخزينية يبلغ ١٩٠ ألف بالِتّة، قابلة للزيادة إلى ٣٤٠ ألف بالِتّة مستقبليا، وأنه يمكن تداول أكثر من ٣٠ ألف صنف مختلف داخل هذه السلسلة.

وقال "زيدان" إن معدل الأداء اليومي يبلغ 700 بالِتّة ويمكن تحقيق معدل أداء في الأزمات يتيح توزيع ٨٠ ألف بالِتّة على مستوى الجمهورية في ٦ اسابيع فقط.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مناطق لوجستية حرة تُمكّن مصر من أن تصبح مركزًا رئيسيًا لتخزين وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية لشمال أفريقيا، كما أنه تم إعداد دراسات جدوى عديدة لتأجير المساحات التخزينية الفائضة للشركات المحلية والدولية لتحقيق وفر اقتصادي وتوفير عملة صعبة.

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