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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود وأنشطة أجهزة وإدارات مديرية الزراعة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.  
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 28 مايو الماضي حتى 1 يونيو الجاري، والذي تضمن بيان بعمليات الخدمة التي أجريت لمحصول القطن بعد الزراعة، والتي شملت عمليات تسميد وري وترفيع، بإجمالي 7365 فداناً ، فيما وصلت المساحة الإجمالية المنزرعة بفول الصويا أكثر من 1660 فداناً  بنطاق المحافظة.

فيما تم متابعة الموقف الحالي لتوريد محصول القمح وفحص عينات تقديرية لأصناف مختلفة من القمح من الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية ومشروع ترشيد استخدام المياه، وأفاد التقرير أنه تم توريد أكثر من 185 ألف طن للشون والصوامع حتى نهاية الفترة المشار إليها، حيث تم الانتهاء من حصاد نحو  126 ألف فدان قمح من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 126 ألفا و155 فدانا بنطاق المحافظة.

كما تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمتابعة حقول الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، والمحاصيل السكرية، وتضمن التقرير توريدات محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم وقنا، هذا وقد تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمتابعة عملية الحصاد والتنبيه على المزارعين بالالتزام بشروط توريد المحصول، ومراجعة الكميات الموردة، علاوة على إحصائية ما تم حصاده من محاصيل البصل والثوم والفول البلدي والحمص.

وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح،فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة أكثر من 218 ألفا، من إجمالي عدد الحائزين 268 ألفا و945 حائزًا، بينما واصلت إدارة حماية الأراضي الزراعية جهودها في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ قرارات الإزالة في المهد، بجانب المشاركة في تنفيذ الموجة 21 إزالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتنفيذ حملة مكبرة لمكافحة القوارض بعدد من قرى المحافظة، تزامنًا مع حصاد المحاصيل الشتوية.

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