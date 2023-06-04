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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على مستريح الإسماعيلية بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف، علي مستريح الإسماعيلية، الذي تمكن من جمع الملايين من الجنيهات من المواطنين بحجة توظيفها ثم فر هاربا قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

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وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة تعدد بلاغات المواطنين أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية يتهمون أحد الأشخاص يدعي "محمد ع"، بأعمال النصب والاحتيال عليهم وتمكن من الاستيلاء على مبالغ طائلة من أموالهم وصلت إلى ملايين الجنيهات بحجة توظيفها، مقابل أرباح كبيرة ولم يف بوعوده، وبعمل التحريات جاءت صحة المعلومات.

 

وبدأت عملية الضبط بمعلومات وصلت إلى الأجهزة الأمنية بتردده على محافظة الإسماعيلية، وإعادة إحياء نشاطه في جمع الأموال وتوظيفها فتم رصده بعد حصوله على عدة ملايين من الجنيهات من بعض المواطنين وفراره، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من القاء القبض علي المتهم والملقب بمستريح الإسماعيلية بعد اختفاء دام عدة سنوات غير فيها شخصيته واسمه إلى اسم جديد.

اجهزة الامن أجهزة الأمنية أعمال النصب والاحتيال المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية مديرية امن الاسماعيلية

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