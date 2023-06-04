وزراء "أوبك+" يبحثون الامتثال لحصص خفض إنتاج النفط الخام

بدأت اليوم الأحد، أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك + ، يعقبه الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك.

رأس الاجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ، بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص .



وقالت مصادر في أوبك اليوم /الأحد/ إن الاجتماع بحث الامتثال لحصص خفض الإنتاج ومدى ملائمة إضافة تخفيضات إنتاج جديدة في المرحلة الراهنة ، في ظل مخاوف الركود العالمي عقب الأزمة المصرفية وبطء تعافي الطلب في الصين.



يشار إلى أن تحالف أوبك + يضم 23 منتجا ويطبق منذ أبريل الماضي تخفيضات إنتاجية إضافية بنحو 1.16 مليون برميل يوميا .