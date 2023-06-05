«الفكر القانوني» تعقد 6 ندوات قانونية بالنقابات الفرعية للمحامين.. الخميس

تعقد لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، يوم الخميس المقبل، 6 ندوات قانونية مختلفة بعدد من النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

يشرف على الدورات محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الفكر القانوني، ورعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تعقد الندوات بنقابات الإسكندرية وشمال الجيزة، حلوان وشمال القليوبية، وغرب طنطا، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحاضر فيها عد من أساتذة القانون والخبراء، وننشر في الآتي جدول الندوات وأماكن عقدها:

وأوضحت نقابة المحامين ان الندوة الاولى عن «جرائم الانترنت»، ويحاضر فيها كلًا من الدكتورة بسمة الوكيل والدكتور محمد عباس وذلك بمقر معهد محاماة الإسكندرية بجوار فندق سيسل.

وتعقد الندوة الثانية عن «الأدلة الجنائية في ظل التطور التكنولوجي» ويحاضر فيها الدكتور محسن باتع، وندوة عن «بيع الجدك بين الدراسات النظرية والمشكلات العملية» ويحاضر فيها الدكتور إبراهيم سعيد، بمقر النادي النهري، بنقابة محامي غرب طنطا، والندوة الثالثة عن «القضاء العسكري» ويحاضر فيها المستشار حازم شريف، رئيس محكمة شرق القاهرة العسكرية سابقًا، بمقر نقابة حلوان الفرعية.

«قانون الطفل والمسئولية الجنائية»

والندوة الرابعة عن «قانون الطفل والمسئولية الجنائية»، ويحاضر فيها الدكتور إيهاب طلعت، بمقر نقابة محامي المعادي والبساتين ودار السلام، أمام محكمة المعادي والندوة الخامسة ندوة عن «إعداد الملف والدفاع» ويحاضر فيها الأستاذ سمير الباجوري، بمقر نقابة محامي شمال الجيزة بالكيت كات والسادسة عن «أحكام الشيك ودور المحامي في البورصة» ويحاضر فيها الدكتور اسلام خضير، بمقر معهد محاماة نقابة محامي شمال القليوبية.

ووجه محمد راضي مسعود، مقرر لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين الدعوة لكافة المحامين، بحضور الندوات القانونية والاستفادة منها، مؤكدا أنها لن تكون الأخيرة وسيتم عقد المزيد منها بصفة دورية في مختلف أفرع القانون خلال الفترة المقبلة بمختلف النقابات الفرعية.

تعقد الندوات بتنسيق من أيمن ظريف اسكندر المنسق العام للجنة الفكر القانوني، و مؤمن نجاح منسق قطاع القاهرة الكبرى و15منسقًا فرعيًا.