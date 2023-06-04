نبيل الحلفاوي يهاجم حكم مباراة الأهلي والوداد.. لهذا السبب

هاجم الفنان نبيل الحلفاوي حكم مباراة الأهلي والوداد في المباراة التي تجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي عبر تويتر: "التواطؤ واضح. تعمد منع كرة باليد منع بها انفراد وهدف محقق. طرد. والڤار طنش.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي بأملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.