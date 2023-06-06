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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرزق يحب الخفية.. رامي شاب بطور سيناء يرفض البطالة ويحول سيارته لكافيه

الشاب رامي شلبي
الشاب رامي شلبي

الشاب رامي شلبي شاب بمدينة طور سيناء التابعة لمحافظة جنوب سيناء، رغم أنه خريج معهد فني تجاري لكنه لم يجد فرصة عمل بعد أن أغلق محله بسبب الأزمات الاقتصادية والركود في حالة البيع والشراء  فلم يستسلم للبطالة وحول سيارته القديمة ماركة فولكس ١٩٨٠ إلي كافيه متنقل  لبيع المشروبات الساخنة في وسط العاصمة طور سيناء .

التقى موقع "صدي البلد " الاخباري مع الشاب رامي شلبي وهو يقوم بعمل المشروبات الساخنة وتوزيعها على المحلات والزبائن بأسعار مخفضة. 
يقول رامي أنه لم يجد فرصة بعد إغلاق محله بسبب الركود فقرر أن يحول سيارته القديمة لكافيه متنقل لعمل المشروبات الساخنة  مشيرا إلي أنه لم يجد فرصة عمل اخري رغم أنه خريج معهد فني تجاري ومقيم منذ صغره بطور سيناء .

وأوضح شلبي أنه راضي بعمله الذي يوفر له لقمة العيش  والأهم البركة من عند الله، وأنه يحلم بتطوير مشروعه الصغير ليشمل كافة المشروعات وايس كريم .
 

الشاب رامي

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IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_٢٠٢٢١٤
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IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_٢٠٢٣٣١
مدينة طور سيناء محافظة جنوب سيناء ج معهد فني تجاري فرصة عمل كافية متنقل المشروبات الساخنة ايس كريم

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