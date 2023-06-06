الرزق يحب الخفية.. رامي شاب بطور سيناء يرفض البطالة ويحول سيارته لكافيه

الشاب رامي شلبي شاب بمدينة طور سيناء التابعة لمحافظة جنوب سيناء، رغم أنه خريج معهد فني تجاري لكنه لم يجد فرصة عمل بعد أن أغلق محله بسبب الأزمات الاقتصادية والركود في حالة البيع والشراء فلم يستسلم للبطالة وحول سيارته القديمة ماركة فولكس ١٩٨٠ إلي كافيه متنقل لبيع المشروبات الساخنة في وسط العاصمة طور سيناء .

التقى موقع "صدي البلد " الاخباري مع الشاب رامي شلبي وهو يقوم بعمل المشروبات الساخنة وتوزيعها على المحلات والزبائن بأسعار مخفضة.

يقول رامي أنه لم يجد فرصة بعد إغلاق محله بسبب الركود فقرر أن يحول سيارته القديمة لكافيه متنقل لعمل المشروبات الساخنة مشيرا إلي أنه لم يجد فرصة عمل اخري رغم أنه خريج معهد فني تجاري ومقيم منذ صغره بطور سيناء .

وأوضح شلبي أنه راضي بعمله الذي يوفر له لقمة العيش والأهم البركة من عند الله، وأنه يحلم بتطوير مشروعه الصغير ليشمل كافة المشروعات وايس كريم .



الشاب رامي

IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_٢٠٢٥٢٠

IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_٢٠٢٢١٤