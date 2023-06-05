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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملهوش أي تلاتين لازمة |رساله دعم غاضبة من مدرب المنتخب الأسبق عقب فوز الاهلي أمام الوداد

صدى البلد

علق محمود فايز المدرب المساعد لهيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب الأول علي فوز الاهلي امام الوداد المغربي في ذهاب دوري ابطال افريقيا.

 

وكتب فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" رغم ان الجول الودادي مالوش اي تلاتين لازمه ودخل في وقت وبأرتباك غريب من لاعبي الاهلي لكن هي دي النهائيات وسيناريوهاتها… واللي مش عايز يعيشها… ميلعبهاش

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وأضاف :"الـهلي عمل افضل شوط (اول) في النهائيات في اخر سنوات من ضغط وصناعه واكتساح طولاً وعرضاً

وتابع :" لم ينتهي النهائي بعد… ايه كمية الاحباط والحزن ده… علي وجوه الجمهور في الاستاد.. وعلي التايم لاين… انت فايز بالمباراه… ممكن مش بالنتيجه الافضل بس فايز… وامآلك كبيره وكبيره جداً…

واختتم :" وارجع واقول دي نهائيات يا جماعه… وحكاياتها مبتخلصش… مباراه صعبه في المغرب لكن مش مستحيله والاهلي يقدر وهيقدر بإذن الله ".

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