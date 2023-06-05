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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يحلل أداء نجله مصطفي حارس مرمي الأهلي أمام الوداد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، علي أداء نجله مصطفي شوبير، حارس مرمي نادي الأهلي، عقب مباراة الأهلي والوداد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال شوبير عبر برنامجه الرياضي: “مصطفي شوبير حارس شاب ثبت اقدامه في حراسة المرمي، الجماهير قامت بتحية مصطفي ووجهت له رسائل تشجيعية هامة، ووجود مصطفي شوبير في هذه المباراة الهامة يعد ثقة من كولر في مصطفي في غياب محمد الشناوي”.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا .

تقدم الأهلي فى الشوط الأول عن طريق بيرسي تاو، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الشوط الثاني ونجح فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الوداد فى تقليل الفارق، ليؤجل الحسم إلى مباراة الإياب فى المغرب الأسبوع المقبل .

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.

وتقام مباراة الإياب يوم الاحد المقبل على ستاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء؛ لحسم بطل دوري أبطال إفريقيا.

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