كهربا على موعد لتحقيق لقب فردي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

دخل محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي، سباق صدارة هدافي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وسجل كهربا الهدف الثاني للأهلي في شباك الوداد المغربي مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي بدوري أبطال أفريقيا.

سجل كهربا سادس أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم ليقتتحم سباق هدافي البطولة ويفصله هدفا واحدا عن السنغالي بولي سامبو مهاجم الوداد.

وتضم القائمة مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي بيتر شالوليلي (7 أهداف) ومهاجم يانج أفريكانز التنزاني فيستون مايلي (7 أهداف) وكلاهما ودع البطولة.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد عبوره من عقبة الترجي التونسي، بينما وصل الوداد للنهائي بعدما تخطى صن داونز في نصف النهائي.