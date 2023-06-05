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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على الطريقة الفلسطينية.. سندوتش المسخن في 5 دقائق

المسخن
المسخن

تعدّ أكلة المسخن من أشهر وصفات المطبخ الفلسطيني، ومميزة بطعم الدجاج المطبوخ بزيت الزيتون والبصل ومع بهار السماق بلونه الأحمر المحبب لدى الكثير، جربي تحضير المسخن بطريقة الرولات السهلة والسريعة

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المقادير:

صدر دجاج مسلوق ومقطع شرائح 
ربع كوب دبس رمان
1 ملعقة كبيرة سماق
ملح وفلفل
بصلة كبيرة جوانح
زيت
بقدونس مفروم
شرائح سمبوسة
1 كوب كريمة طهي
3 ملعقة كبيرة لوز مفروم محمص

للتزيين:

3 علب زبادي
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملح
سماق
بقدونس مفروم


طريقة تحضير رولات المسخن بالكريمة:

يشوح البصل في الزيت ، مع قطع الدجاج ثم يضاف السماق ودبس الرمان والبقدونس واللوز والكريمة ثم ،يضاف الحشو إلى السمبوسك ويطوى على شكل رول ،تضاف مقادير الصوص وتقلب.
في بايركس، يضاف رول المسخن ويغطى بالكريمة ويطهى بالفرن ،ويقدم مع الصوص.
 

المسخن زيت الزيتون صدر دجاج مسلوق دبس رمان سماق رولات المسخن ب

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