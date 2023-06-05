"الشيوخ" يناقش خطة التنمية الاقتصادية| ونواب: جاءت صريحة.. وملف الاستثمار يتطلب تعزيز الجهود

برلماني:

مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الاستثمارات العامة

برلماني:

تقرير اللجنة يستهدف وضع رؤى وحلول عاجلة لتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة

برلماني يطالب بإعلان المستهدفات التي تم تحقيقها على أرض الواقع بدقة

ناقشت الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلستها التي عقدت اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024، وذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

واستعرض النائب نشأت متري صليب، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة أمس الأحد تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، أمام الجلسة العامة.

وأكد أن التقرير تضمن عددا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار.

بداية ، أعلن النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

وطالب “ فريد ” وزارة التخطيط، بضرورة عمل تقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتم تعديل في الخطة من وقت لآخر.

وطالب عضو الشيوخ، بضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص في الخطة الاستثمارية للقيام بدوره على النحو الأكمل، مشيرا إلى أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الاستثمارات العامة .

من جانبه،علق النائب عمرو عكاشه عضو محلس الشيوخ على تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، أمام الجلسة العامة.

وأكد النائب فى كلمته أن التقرير يشير إلى بعض الامور الهامة: :

1. التوصيات والحلول العاجلة: يشير التقرير إلى أنه يتضمن عددًا من التوصيات والحلول العاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المقبلة.

2. مكافحة الآثار السلبية: يهدف التقرير إلى وضع رؤى وحلول عاجلة لتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين والصورة الضبابية التي تواجه صناع القرار.

3. ارتفاع مستوى أسعار السلع: يشير التقرير إلى أن ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن، سيكون تحديًا كبيرًا للاقتصاد في المستقبل.

4. استمرار الدين الخارجي: يشير التقرير إلى أن استمرار دين المملكة سيكون تحديًا كبيرًا للاقتصاد في المستقبل، ويجب اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء على المواطن.

5. تراجع معدل النمو الاقتصادي: يشير التقرير إلى أن تراجع معدل النمو الاقتصادي سيكون تحديًا كبيرًا في المستقبل، ويجب اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وجذبه من كل دول العالم.

وكان قد كشف تقرير اللجنة، أن خطة التنمية الاقتصادية جاءت صريحة، لكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض، لاسيما وأن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لا زال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم.

في سياق متصل، أعلن النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024 ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .

و طالب “ جلال ” بضرورة تحديد معدلات تحقيق المستهدفات على أرض الواقع ، و أَضاف خلال الجلسة العامة " علينا أن نحدد بدقة المستهدفات التي حققناها على أرض الواقع و الإعلان عن المستهدفات التي تخلفنا فيها و التي تقدمنا فيها " .

كما طالب عضو الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بأن تتضمن الخطة التوسع في المكتبات المتنقلة في ظل التحديات التي تواجه وصول الانترنت لبعض المناطق .

و شدد النائب على ضرورة رقمنة الخدمات الثقافة و الاهتمام بقصر الثقافة الإلكتروني ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمحور ترسيخ الهوية المصرية و تعزيز القوة الناعمة.