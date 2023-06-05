لا نركز على سعر البرميل.. البيت الأبيض يعلق على قرار أوبك +

علق البيت الأبيض على قرار السعودية بتخفيض إنتاج النفط، مؤكدًا أن المسؤولين الأمريكيين يركزون على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مسؤول البيت الأبيض "نحن لسنا جزءا في "أوبك +"، فالمنظمة تتخذ القرارت الخاصة بها".

وأضاف: "نحن نركز على المستهلكين الأمريكيين، وليس على سعر البرميل، وقد انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ العام الماضي".

ولفت "نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".

وكانت مجموعة "أوبك+"، قد قررت، أمس الأحد، خفض إنتاجه من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، خلال 2024، من مستويات أكتوبر 2022.

ووفقا لبيان المجموعة، سيبلغ مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في التحالف نحو 40.46 مليون برميل يوميا من مطلع 2024 وحتى نهايته، بدلا من 41.86 مليون برميل يوميا (حجم إنتاج أكتوبر 2022).

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط، وذلك بعد اجتماع "أوبك+".