مفاجأة من الزمالك لضمان حقوقه في عقوبة كهربا قبل إياب نهائي أفريقيا

كشف تقرير صحفي إماراتي، مدى إمكانية مشاركة محمود كهربا لاعب الأهلي، مع فريقه في لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر يوم 11 من يونيو الجاري، بسبب انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منحتها للاعب.

كهربا مطالب بسداد مبلغ مليوني دولار إلى جانب 5% فوائد إضافية تحتسب منذ يونيو 2019، لصالح نادي الزمالك، قبل تجميده من ممارسة النشاط الرياضي لمدة 6 أشهر، وهو القرار الصادر منذ 8 فبراير الماضي.

وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية من مصدر من داخل «الفيفا»، أن اللاعب كان قد طلب حيثيات حكم لجنة الانضباط، والتي استغرقت ما يزيد عن 55 يوماً من تاريخ صدور قرار الانضباط، وتم منح اللاعب «المهلة القانونية» للاستئناف في محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، والتي امتدت 21 يوماً من تاريخ تسلمه الحيثيات، غير أن اللاعب «بحسب المصادر» تنازل عن حقه في اللجوء لمحكمة «كاس» ولم يطعن على قرار لجنة الانضباط بالفيفا، الذي نص على دفع المبلغ المذكور كاملاً للزمالك، بالإضافة لغرامة مالية 30 ألف فرانك لعدم التزامه بالدفع رغم إيقافه سابقاً لمدة 6 أشهر.

وتنتهي فترة المهلة التي تقدر بـ 60 يوماً والتي احتسبت من وقت تسلم اللاعب للحيثيات، في 10 يونيو الجاري، بينما سيكون لدى اللاعب مباراة مصيرية في إياب نهائي دوري الأبطال أمام الوداد المغربي في الدار البيضاء في اليوم التالي.

وترددت أنباء بأن كهربا مهدد بالغياب عن لقاء الوداد في المغرب، بسبب انتهاء المهلة القانونية من فيفا.

وأشارت إلى أن سيكون «رخصة» المشاركة القارية مع الأهلي بعد انتهاء مهلة اللاعب، في يد إدارة الزمالك، التي سيكون لزاماً عليها التحرك لتفعيل تجميد «كهربا» من ممارسة النشاط الرياضي لمدة 6 أشهر وفق آليات محددة، كشف عنها السويسري سيرج فيتوس، المستشار القانوني السابق بالاتحاد الدولي

وأكد فيتوس أن المخرج الوحيد للاعب من تلك القضية هو سداد أموال الزمالك، خصوصاً بعد إدانة اللاعب بـ«اختراق عقده مع الزمالك لسبب غير عادل»، وأكد في تصريحات لـ«الاتحاد» أن انتهاء المهلة لا يعني إيقافاً تلقائياً كما يظن البعض، بناء على التعديلات الأخيرة التي أدخلها فيفا على اللوائح.

وتابع فيتوس: «اللاعب الآن مطالب بدفع المبلغ»2.3 مليون دولار تقريباً«قبل يوم 10 يونيو، لأنه بداية من صباح يوم 11 يونيو، يحق للزمالك شكوى اللاعب للفيفا الذي سيرد بخطاب إيقاف يرسل للاتحاد المصري ربما يصدر في نفس اللحظة بعد تفعيل نظام»البورتال«، الذي أصبح أسهل في التواصل، ويصدر بعض قراراته بشكل تلقائي»

وعلى الجانب الآخر، كشفت مصادر رسمية بنادي الزمالك للصحيفة، أن النادي لن يشكو اللاعب يوم 11 يونيو، وذلك لأن اللاعب وقعت عليه عقوبة إيقاف 12 مباراة، من جانب الانضباط بالاتحاد المصري، نتيجة ما صدر منه خلال مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري في يناير الماضي، وفي حالة سريان تنفيذها خلال آواخر الشهر الجاري بعد قرار الاستئناف، سيعني إيقاف اللاعب مدة لن تقل عن شهرين، لذلك سينتظر الزمالك حتى قبل انتهاء عقوبة إيقافه المحلية، ليرفع الشكوى للاتحاد الدولي، ومن ثم تأتي عقوبة الإيقاف الخارجية «حال عدم التزام اللاعب بالدفع»

واضافت: “برر مصدر موثوق من إدارة الزمالك ذلك التصرف، بأن ذلك يضمن حقوق النادي، ويؤكد على تمسك الإدارة بعدم التفريط في فرصة إيقاف أطول للاعب طالما لم يلتزم بالدفع”.



وأتمت: “وفق ما سبق، يحق لكهربا اللعب والمشاركة مع الأهلي، في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي الأفريقي، لحين صدور القرار الجديد بالإيقاف متى تقدم الزمالك بالشكوى”.