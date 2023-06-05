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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعلان مهم من النيابة الإدارية للمعينين من دفعتي 2017 - 2018

صدى البلد

حدد المجلس الأعلي للنيابة الإدارية مواعيد إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة المعينين من دفعتي 2018, 2017. 

واكد المجلس في بيان له انه تحدد  بعد غد الاربعاء في تمام  الساعة 8 صباحًا لدفعة 2017 وفي تمام الساعة 12 ظهرًا لدفعة 2018، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر.

وطالب المجلس الأعلى للنيابة الإدارية معاوني النيابة الجدد مراعاة عدد من الالتزامات،ومنها ان يكون الحضور شخصي في الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أي مرافق، واحضار أصل بطاقة الرقم القومي، واحضار (نموذج 111 تأمين صحي) من التأمين الصحي أو مكاتب البريد، واحضار 5 صورة فوتوغرافية حديثة .

وكذلك إحضار بطاقة دفع الإلكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 2000 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي .

وشددت النيابة انه لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار اليها ولن يتم استلام العمل إلا بعد اجراء الكشف الطبي المشار اليه. 

النيابة الإدارية المعينيين من دفعة ٢٠١٧و٢٠١٨ إجراء الكشف الطبى

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