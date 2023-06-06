اليوم محاكمة قتلة شهيد الغدر بالعمرانية

تواصل محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة قتلة شاب العمرانية "شهيد الغدر" وإصابة صديقه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 18747 لسنة 2022 جنايات العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة أنهم في يوم ٢٠٢٢/١٢/٢٤ أن المتهمين "عبدالرحمن.ا.م"24 سنة مدرب كرة سلة،"عبدالله.ا.م" 22 سنة ميكانيكي سيارات،"محمد.ل.و"20 سنة طالب، قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالعنف اتجاه المجني عليهما" محمد شريف سراج الدين السيد حامد" و" عبد الرحمن محمد أحمد محمد سلیمان" قاصدین ترويعهما وغيرهم لفرض سطوتهم عليهما وتخويفهما بالحاق الأذى البدني حاملين سلاح أبيض، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتعريض حياتهما للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قاموا بقتل المجني عليه" محمد شريف"، عمدا على إثر خلف استمر بينهم وبين المجني عليه "عبد الرحمن محمد" فعقدوا العزم على ازهاق روحه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا مستخدمين سلاح أبيض "مطواة"، فأحدثوا اصابته التي أوراها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

شهود الواقعة

وشهد المجني عليه "عبدالرحمن محمد"، أنه حال تواجده بالحانوت محل عمله أبصر المتهم الثاني حال تواجده رفقة المتهم الأول - يتشاجر مع مجهول بالطريق العام، فتدخل وفض المشاجرة فيما بينهم وأخبره المتهم الثاني آنذاك بعبارة مضمونها أنه سيعود إليه مجددًا، وأردف بأنه عقب تلك الواقعة بحوالى ساعة هاتفه المتوفى إلى رحمة مولاه وأخبره بالحضور إلى الحانوت خاصته بسبب وجود أشخاص طالبين مقابلته، وبتوجهه صوب الحانوت تقابل مع المتهمين وتجدد الخلاف فيما بينهم قاموا خلاله بالتعدى عليه هو والمتوفى بالضرب محدثين إصابة كلا منهما التي أودت بحياة المتوفى إلى رحمة مولاه.