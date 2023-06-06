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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يخطط لتوسيع مقره الرئيسي في بروكسل لإيجاد مكان لفنلندا

الناتو
الناتو

يخطط حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لتوسيع مقره الرئيسي في بروكسل؛ لإيجاد مكان لفنلندا، وأعضاء آخرين محتملين في المستقبل، حسبما أفاد موقع “يوراكتيف” الإخباري لعموم أوروبا، نقلاً عن دبلوماسيين في الحلف.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي: 'انتقال فنلندا إلى مقر الناتو سيكتمل في الأسابيع والأشهر المقبلة'.

ووفقًا لاثنين من دبلوماسيي الناتو، لم يتم الكشف عن هويتهما، فإن الحل الذي نظر فيه قيادة الحلف هو تشييد مبنى إضافي في حرم الناتو، والذي يمكن أن يستضيف موظفي ووكالات الحلف الدوليين، على أن يكون هذا 'حلا مؤقتا'.
 

وأضاف دبلوماسيون في حلف شمال الأطلسي إن توسيع المقر الجديد بجناح إضافي ، والذي تم التخطيط له في الأصل ، سيكون فقط الخطة ب ، مضيفين أن مثل هذا القرار سيكون 'مكلفًا للغاية'.

وقدمت السويد، إلى جانب فنلندا، طلب الناتو في مايو 2022، بعد عدة أشهر من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. 

وأصبحت فنلندا عضوًا في التحالف في أبريل 2023، ولا يزال طلب السويد معلقًا على موافقة المجر وتركيا.

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