منى زكي تتصدر نسب المشاهدة بـ sold out

تمكنت حلقة الفنانة مني زكي ضمن مجموعة حلقات sold out ، والذي يقوم بتقديمها الإعلامي محمود سعد من الدخول الي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.

وحلت الفنانة منى زكي ضيفة على ثاني حلقات برنامج sold out ، وشهدت الحلقة ظهور نادر لوالدة منى زكي، والتي حرصت على أن تكون ضمن حضور اللقاء الذي يتم تصويره على أحد المسارح بحضور عدد كبير من الجمهور .



وحرص الإعلامي محمود سعد على تحية والدة الفنانة مني زكي قبل بداية اللقاء، وتذكر معها مقابلتهما في المسرح أثناء تقديم مني زكي في أحد الأعمال المسرحية، وسط تصفيق من الحاضرين .



تصريحات مني زكي :

وكشفت الفنانة مني زكي خلال البرنامج عن سر نجاح زواجها من الفنان أحمد حلمي ، حيث علقت مازحة : علشان مش بنشوف بعض كتير.

وأضافت منى زكي: شريك الحياة ليس مسؤولا عن سعادة الطرف الآخر ، فيكفي إنه لا يكون سبب فى مضايقته، أما كل شخص فمسؤول عن سعادته .

وقالت منى زكي، في اللقاء، إن الممثل المفضل لها هو النجم الراحل أحمد زكي، ويليه الفنان محمد ممدوح تايسون.

وأكدت منى زكي، على أهمية أحمد زكي، لديها وكيف تعلمت منه في بداية مشوارها الفني، مشيرة إلى أنه وضعها في مكانة أكبر منها ومن موهبتها في أول المشوار، ثم اكتسبت الثقة فيما بعد.

وقالت منى زكي: "نعمة كبيرة من ربنا إني أشتغل الحاجة اللي بحبها، حيث أن هناك ناس كتير بتفضل وقت طويل عشان تعرف هي عايزة إيه ولكن دا ميمنعش إن فيه ضغوطات في الحياة، فكلنا عندنا ضغوطات ومشاكل بس بنسب مختلفة".

وتابعت: "إحنا دورنا كفنانين متمسكش في إحساس واحد، ومينفعش تظهر مضغوط طول الوقت، لأن في التصوير لازم تبقى حالة تانية بعيدة عن مشاكلك، وأن الفنان من الممكن أن ينزل إلى التصوير على الرغم من معاناته من حالة وفاة أو مشكلة كبيرة دون أن يظهر ذلك، موضحة: "احنا أحيانا بيبقى عندنا حالات وفاة وبننزل نشتغل، والمفروض منبينش دا للناس، مش مجرد شوية مشاكل أو ضغط، ومش بنعمل كدا عشان نمثل عليهم، ولكن شغلتنا لازم إنك تتغاضي عن نفسك وأنت فيك أي، وتدخل عوالم الشخصيات اللي بتمثلها، اللي عايشه بشكل تاني وبمشاعر مختلفة".