السيطرة على حريق محدود بمدينة سمسطا في بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشبب في عدد من العشش تستخدم لتربية المواشي بالأراضي الزراعية بالقرب من العمارات السكنية بمدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران بعدد من العشش تستخدم لتربية المواشي بالأراضي الزراعية بمدينة سمسطا.

وعلى الفور انتقل المحاسب نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وفايز حسين وشوقي هاشم، نائبي رئيس المدينة.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتمكنوا من السيطرة على الحريق، حيث تبين أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من العشش بالأراضي الزراعية يقوم الفلاحين بتربية المواشي بداخلها.

كما أتت النيران على واجهة عدد من الشقق السكانية من الخارج لقربها من مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل الامتداد إلى داخل الشقق السكانية أو باقي العمائر السكانية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت استعجلت تحريات المباحث حول أسباب الحريق وملابساته.