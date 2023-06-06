خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليًّا| فيديو

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "أفريقيا أرض الثروات والفرص" خلال انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني.

وانطلقت منذ قليل فعاليات انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني بحضور الرئيس السيسي.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى «صحة إفريقيا Africa Health ExCon» تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

https://www.youtube.com/live/DtQnDvWzIlg?feature=share