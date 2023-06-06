القبض على سوهاجي يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ضبط رجال المباحث بالقاهرة أحد الأشخاص بمصر الجديدة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى ، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية" – هاتف محمول – سلاح أبيض.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى لحسابه الخاص وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .