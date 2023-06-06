مسئول شركة أبوظبى: مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بداية لتعاون جديد مع مصر

قال محمد الرمحي مسئول شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل ان اتفاقية مشروع انتاج طاقة كهربائية بقدرة ١٠ الاف ميجاوات من الرياح بداية لتعاون مع مصر في الطاقة المتجددة .

وأضاف الرمحي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان الامارات ومصر تعمل في كافة المجالات التي تمس الطاقة المتجددة مشيرا الي ان البدء في اعمل تنفيذ المشروع والذي هو الاكبر في العالم

وأكد الرمحي، أن مصر دولة رائدة وتمتلك كافة المعاير التي تؤهلها لجذب الاستثمارات لافتا ان هذا المشروع بتكلفة ١٠ مليار دولار استثمارات مباشرة مؤكدا ان مصر قادرة علي جذب الكثير من الاستثمارت الفترة المقبلة