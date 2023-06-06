عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تضم عددا من الشركات العاملة في صناعات القطاع..

الرئيس السيسي يتفقد أجنحة المعرض الطبي الإفريقي.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت القناة الأولي تقرير فيديو، لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أجنحة المعرض الطبي التي تضم عددا من الشركات العاملة في مجالات الصناعات الطبية.

 

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مبادرة قوائم الانتظار بدأت بـ ١٢ ألفا من ٤ سنوات ووصلت ل ٢٠ مليار جنيه، مؤكداً أن المبادرات هي أفكار تحاول حل تحديات صعبة.

 

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات  المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقي الثانى، قائلاً:" لو إحنا عندنا 500 مستشفى فإحنا محتاجين ألف ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وعلى كل شيء".


وأشار الرئيس السيسي إلى، أن تم استهداف لفيروس سي والذي كان له تأثير سلبي على المصريين، معقبًا: “بالاستهداف ده نجحنا ويمكن خلال أيام وأسابيع قليلة هنحتفل بإعلان أن مصر خالية من هذا المرض طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية”.
 

السيسي المعرض الطبي مجالات الصناعات الصناعات الطبية قوائم الانتظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

الرئيس السيسي يعلن عن نبأ سار للمصريين خلال أيام.. ماذا قال؟

بناء على رغبة الوداد.. كاف يتخذ قرارا مفاجئا قبل إياب نهائي إفريقيا

بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي.. تفاصيل مثيرة

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

تحفظ ورفض.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الوداد بنهائي دوري الأبطال

طرح 20 جنيها بلاستيكية في عيد الأضحى لاختبار قبولها في السوق

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من منخفض خماسيني يبدأ غدًا.. الأرصاد لـ المواطنين

الرئيس السيسي يتفقد أجنحة المعرض الطبي الإفريقي.. فيديو

البرلمان العربي يدين اقتحام سفارة فلسطين ومقر إقامة سفيرها بالخرطوم

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم.. وقيمة عيار 21 الآن

الجيش الروسي يعلن قصف أحد مراكز صنع القرار في أوكرانيا

استقبل 700 ألف راكب.. مطار الغردقة يتصدر قائمة الأعلى تشغيلا خلال مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة جديدة فى الطريق.. كيف تحمى نفسك من مخاطرها؟

لبشرة متوهجة ولامعة.. فوائد غير متوقعة لدقيق اللوز

فرحة العيد| لحوم بلدي بنصف الثمن.. أحصل عليها من هنا

بعد حوت روسيا.. صور صادمة لحيوانات استخدمت في التجسس على الدول

فيديو

ابني مات.. تحذير من تمرين السباحة لهذه الأعمار | كارثة

متاجرة بالأعراض على المباشر.. القصة الكاملة لفضيحة البلوجر أم زياد.. فيديوجراف

رقص وبكاء.. عاصي الحلاني يحتفل بليلة الحنة لابنته ماريتا |فيديو

عاصفة ترابية جديدة.. تحذير عاجل بسبب الطقس ودرجات الحرارة تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ