الرئيس السيسي يتفقد أجنحة المعرض الطبي الإفريقي.. فيديو

تضم عددا من الشركات العاملة في صناعات القطاع..

عرضت القناة الأولي تقرير فيديو، لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أجنحة المعرض الطبي التي تضم عددا من الشركات العاملة في مجالات الصناعات الطبية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مبادرة قوائم الانتظار بدأت بـ ١٢ ألفا من ٤ سنوات ووصلت ل ٢٠ مليار جنيه، مؤكداً أن المبادرات هي أفكار تحاول حل تحديات صعبة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقي الثانى، قائلاً:" لو إحنا عندنا 500 مستشفى فإحنا محتاجين ألف ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وعلى كل شيء".



وأشار الرئيس السيسي إلى، أن تم استهداف لفيروس سي والذي كان له تأثير سلبي على المصريين، معقبًا: “بالاستهداف ده نجحنا ويمكن خلال أيام وأسابيع قليلة هنحتفل بإعلان أن مصر خالية من هذا المرض طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية”.

