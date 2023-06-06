عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التموين ومصطفى الفقي يشاركان في عزاء شقيقة عصام شرف

عزاء شقيقة الدكتور
عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف

أقيم، مساء اليوم عزاء الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف، شقيقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمسجد عمر مكرم.

وشهد العزاء توافد العديد من الشخصيات العامة، وكان من أبرزهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق.

كما حضر الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، والدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، والمهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.​

كما شاركت الدكتورة رنيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة فى تقديم العزاء.

يذكر أن نجل رئيس الوزراء الأسبق أعلن الجمعة الماضية عن وفاة عمته، قائلا: البقاء والدوام لله، توفيت منذ قليل عمتي الأستاذة الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف.

IMG-20230606-WA0080
IMG-20230606-WA0080
IMG-20230606-WA0079
IMG-20230606-WA0079
IMG-20230606-WA0078
IMG-20230606-WA0078
IMG-20230606-WA0077
IMG-20230606-WA0077
IMG-20230606-WA0075
IMG-20230606-WA0075
IMG-20230606-WA0076
IMG-20230606-WA0076
IMG-20230606-WA0074
IMG-20230606-WA0074
IMG-20230606-WA0073
IMG-20230606-WA0073
IMG-20230606-WA0071
IMG-20230606-WA0071
IMG-20230606-WA0072
IMG-20230606-WA0072
IMG-20230606-WA0068
IMG-20230606-WA0068
IMG-20230606-WA0069
IMG-20230606-WA0069
IMG-20230606-WA0070
IMG-20230606-WA0070
IMG-20230606-WA0066
IMG-20230606-WA0066
IMG-20230606-WA0067
IMG-20230606-WA0067
IMG-20230606-WA0064
IMG-20230606-WA0064
IMG-20230606-WA0065
IMG-20230606-WA0065
IMG-20230606-WA0063
IMG-20230606-WA0063
IMG-20230606-WA0062
IMG-20230606-WA0062
IMG-20230606-WA0061
IMG-20230606-WA0061
IMG-20230606-WA0060
IMG-20230606-WA0060
IMG-20230606-WA0058
IMG-20230606-WA0058
IMG-20230606-WA0059
IMG-20230606-WA0059
IMG-20230606-WA0057
IMG-20230606-WA0057
IMG-20230606-WA0056
IMG-20230606-WA0056
IMG-20230606-WA0054
IMG-20230606-WA0054
IMG-20230606-WA0055
IMG-20230606-WA0055
IMG-20230606-WA0053
IMG-20230606-WA0053
IMG-20230606-WA0052
IMG-20230606-WA0052
IMG-20230606-WA0051
IMG-20230606-WA0051
IMG-20230606-WA0050
IMG-20230606-WA0050
IMG-20230606-WA0049
IMG-20230606-WA0049
IMG-20230606-WA0047
IMG-20230606-WA0047
IMG-20230606-WA0048
IMG-20230606-WA0048
IMG-20230606-WA0046
IMG-20230606-WA0046
IMG-20230606-WA0045
IMG-20230606-WA0045
IMG-20230606-WA0044
IMG-20230606-WA0044
IMG-20230606-WA0042
IMG-20230606-WA0042
IMG-20230606-WA0043
IMG-20230606-WA0043
IMG-20230606-WA0041
IMG-20230606-WA0041
IMG-20230606-WA0040
IMG-20230606-WA0040
IMG-20230606-WA0039
IMG-20230606-WA0039
IMG-20230606-WA0038
IMG-20230606-WA0038
IMG-20230606-WA0037
IMG-20230606-WA0037
عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف الدكتور علي المصيلحي الدكتور مصطفى الفقي المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس الوزرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

بناء على رغبة الوداد.. كاف يتخذ قرارا مفاجئا قبل إياب نهائي إفريقيا

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

الرئيس السيسي يعلن عن نبأ سار للمصريين خلال أيام.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

المخرج يسري نصر الله: محمد رمضان ونادية الجندي هما نمبر وان

12 رصاصة.. إصابة مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار بنابلس

الكويت.. إعلان النتائج الأولية لـ انتخابات مجلس الأمة |بالأسماء

أول تعليق من كريم بنزيما بعد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي

3 شروط لقبول تصريح الحج .. بيان عاجل من وزارة العمرة

محمد أبو العينين: منطقة الشرق الأوسط مستقبل العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرحها رسميًا في العيد| حقيقة وتفاصيل الشكل الجديد لـ 20 جنيها البلاستيكية

يصيب المناطق الخاصة ومؤلم .. اكتشف أعراض القلاع عند النساء والرجال

لو بتعاني من الانتفاخ باستمرار.. أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوثه

رقم صادم|سعر غير متوقع لقفطان ابنة عاصي الحلاني خلال احتفالها بليلة الحنة

فيديو

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

لقطات صادمة تظهر هروب سائق سيارة بأعجوبة بعد إنجراف جرار زراعي..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ