وزير التموين ومصطفى الفقي يشاركان في عزاء شقيقة عصام شرف

أقيم، مساء اليوم عزاء الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف، شقيقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمسجد عمر مكرم.

وشهد العزاء توافد العديد من الشخصيات العامة، وكان من أبرزهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق.

كما حضر الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، والدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، والمهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.​

كما شاركت الدكتورة رنيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة فى تقديم العزاء.

يذكر أن نجل رئيس الوزراء الأسبق أعلن الجمعة الماضية عن وفاة عمته، قائلا: البقاء والدوام لله، توفيت منذ قليل عمتي الأستاذة الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف.