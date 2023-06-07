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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يوجّه تحذيرًا قويًا للاعبين.. ويؤكد: الوداد هيلعب على «لدغة»

الأهلي
الأهلي

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأحمر عليهم عدم التركيز فيما يتردد حول الحكم باملاك تيسيما، مشيرًا إلى الأهلي فريق كبير والمباراة النهائية لدوري الأبطال ستكون محل متابعة من العالم كله.

وقال شادي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "معتز الشلماني ارتكب أخطاء بالفعل، لكن لابد من وجود خبرات في الحديث مع أي حكم، يجب  التزام الأدب مع التحدث معه بقوة حتى لا تخسر الحكم خلال وقت المباراة، ونصيحتي للاعبين عليكم عدم التركيز مع باملاك نهائيًا، وأتمنى أن تتوقف الجماهير أيضًا عن الحديث حول ذلك".

وأضاف: "الوداد يلعب على (اللدغة) ولابد من التعامل معه بحرص وحذر شديد، خصوصًا في وقت الهجوم من جانب الأهلي، النادي المغربي وصل للنهائي بعد ما حقق نتائج جيدة مثلما هو حال الأهلي أيضًا".

وواصل: "في لقاء الذهاب كان لدينا بعض الأخطاء، منها والأهلي متقدم بهدفين لم يكن مطلوب اللعب برتم عالٍ، وعلي معلول كان عائد من (اسبرنت) وتم تمرير الكرة له وبالتالي فقدها، لذلك كان يجب التمرير في الناحية اليمني وتدوير الكرة".

وزاد: "يجب أن يقوم كولر برسم سيناريو لقاء الإياب في المغرب، أي واحد يخشى على مصلحة النادي الأهلي عليه تحفيز اللاعبين وأن يثقوا فيهم، وتذكيرهم بما حدث في لقاء الصفاقسي التونسي الذي غاب عنه نجومًا كبيرة مثل محمد بركات ومحمد شوقي وعماد النحاس، وكان يجلس على الدكة عماد متعب وإسلام الشاطر، كان نصف الفريق غائب وعاد الأهلي بالبطولة".

وأكمل: "اللاعب الكبير يظهر معدنه في هذه الأجواء وفي المباريات الكبرى، وأنصح اللاعبين باللعب أول ربع ساعة لتدوير الكرة بشكل إيجابي عن مناطق الخطر، كما حدث أمام الرجاء المغربي في ربع النهائي".

وأكد: "خلق الدوافع والحوافز هو الأهم في هذه المرحلة، ويجب أن يتحدث المدرب مع اللاعبين عن سيناريو اللقاء وتقسيمه على مراحل".

وأتم: "بالنسبة لي كأهلاوي، الأهلي سيتوج باللقب القاري بنسبة 100%".

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