ورَّاهم العين الحمراء.. تحذيرات هامة من كولر لرباعي الأهلي قبل لقاء الوداد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تحذيرات هامة من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى رباعي الفريق قبل مواجهة الوداد في لقاء الإياب.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الوداد المغربي، بهدفين لهدف، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “كولر حدد السفر يوم الخميس بعد العصر، وطلب تغيير فندق الإقامة لأنه في معقل الوداد، وهو يريد أن يقلل الضغط على لاعبي الأهلي والهدوء”.

تحذيرات كولر للاعبي الأهلي

وتابع: “كولر تحدث مع رباعي فريق الأهلي أبرزهم كهربا ومحمد عبد المنعم وكان حديثه أنه عنده اعتراض شديد أن اللاعبين بتحتفظ بالكرة بشكل كبير، بلغة الكورة بتزودها، واداهم تحذيرات ووراهم العين الحمراء”.

واختتم: “كولر شغل جهاز الإنذار ومفيش وقت للهزار، المركز الثاني بالنسبة للأهلي لم يمثل شيئاً، المباراة اللي جاية تعليمات كولر، أن أي لاعب لا ينفذها لن يشارك لفترة مع الفريق لأنه هيضيع بطولة”.