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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حساب بانستجرام.. تحريات الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل ابتزاز الفنانة راندا عبد السلام

راندا عبدالسلام
راندا عبدالسلام

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بابتزاز الفنانة  راندا عبد السلام وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها ومقاطع إباحية، إلى محكمة الجنايات واستمعت جهات التحقيق الي اقوال مجري التحريات 
ملازم اول - بقسم تكنولوجيا المعلومات

نص التحقيقات 
س / ما معلوماتك بشأن الواقعة؟ 
ج /  حضرت الي ديوان المدرية المواطنة  راندا حسن ابراهيم السيد – و ابلغت شفاه من تضررها من مستخدم الحساب randa reklam على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام على شبكة المعلومات الدولية الأنترنت لقيامه بإرسال رسائل الى حساب المبلغة المسمى randa_abdelslam_ official تضمن عبارات سب و أساءة و تهدید و ابتزاز و قيامة بالتشهير بالمبلغة و عمل منشورات سب و قذف و اساءة السمعة بالشاكية و طلب مبلغ مالي للتوقف عن التشهير بالشاكية مما تسبب لها في أضرار مادية و معنوية و أدبية جسيمة بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان المستخدم الفعلي للرقم التعريفي هو المتهم المذكور في بلاغها

س و ما الذي توصلت إليه تحرياتك الفنية والسرية تحديدا؟
ج/ توصلت تحرياتي السرية الي صحة الواقعة وصحة ما قررته المدعوة / راندا حسن ابراهيم من تضررها من مستخدم الحساب randa reklam على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام على شبكة المعلومات الدولية الأنترنت لقيامه بإرسال رسائل إلى حساب المبلغة المسمى randa_abdelslam_ official تضمن عبارات سب و قذف و إساءة و
تهدید و ابتزاز و قيامة بالتشهير بالمبلغة و عمل منشورات سب و قذف و إساءة السمعة بالشاكية و طلب مبلغ مالي للتوقف عن التشهير بالشاكية مما تسبب لها في أضرار مادية و معنوية و أدبية جسية وبإجراء التحريات الفنية والسرية حول الواقعة تبين صحتها وان مستخدمها المتهم المذكور كما هو وارد بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفتي.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها، راندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام كتابة بنسبة أمور خادشة لشرفها؛ وهي زعم نشر صور ومقاطع إباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ خمسين الف جنيه.

كما نشر المتهم عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام “ أخبارا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية ”راندا” المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها، سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " باسم randa_reklaml وذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابقين والمعاقب عليها قانوناً.
وتعمد المتهم إزعاج ومضايقة راندا عبدالسلام المجني عليها سالفة الذكر، وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

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