اليوم.. إجراء الكشف الطبي للمعينين الجدد بالنيابة الإدارية

تبدأ النيابة الادارية اليوم الأربعاء، إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة المعينين من دفعتي 2018 و 2017.

وحدد المجلس الأعلي للنيابة الإدارية، مواعيد إجراء الكشف الطبي اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8 صباحًا لدفعة 2017 وفي تمام الساعة 12 ظهرًا لدفعة 2018، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر.

وطالب المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، معاوني النيابة الجدد مراعاة عدد من الالتزامات، ومنها أن يكون الحضور شخصي في الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أي مرافق، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي، واحضار (نموذج 111 تأمين صحي) من التأمين الصحي أو مكاتب البريد، وإحضار 5 صورة فوتوغرافية حديثة .