العثور علي هيروين وسلاح و5 ملايين جنيه بحوزه 4 أشخاص في حدائق القبة

واصل رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة نجاحاتهم في مواجهة أباطرة المواد المخدرة، حيث تمكنوا من القبض علي ٤ أشخاص عثر بحوزتهم علي سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة وأجولة بداخلها ٥ ملايين جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع في تجارة المخدرات .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد على تكثيف التواجد الأمني بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، حيث تمكن رجال مباحث قسم شرطة الحدائق من ضبط ٤ أشخاص حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدون تراخيص بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على ٣ كيلو هيروين وبندقية آلية وعدد من الطلقات

ومبالغ مالية بلغت أكثر من ٥ مليون جنيه .

واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.