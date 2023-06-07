شوبير يعلن عن مفأجاة لجمهوره في حلقة غدا.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبيرعن مفاجأة في حلقة الإذاعة غدا على أون سبورت إف إم.

و كتب شوبير عبر تويتر : شارك معنا في حلقة "مع شوبير" غدا الخميس .. ابعتولنا القضايا اللي حابين تفتحوها وأبعتوا كل الأسئلة وكابتن شوبير هيرد عليها في حلقة الإذاعة بكرة على أون سبورت إف إم.

وكان قد وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلي لاعبي النادي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال برنامجه الإذاعي.

وقال شوبير: “الأهلي قادر علي العودة بالكأس، ولازم أتكلم مع كل لاعب باسمه وأقوله شد حيلك وركز والكرة في ملعبك، ولازم كل لاعب يعتقد أن كل كرة يقوم بلعبها سوف تجعلنا من يكسبنا البطولة”.

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.