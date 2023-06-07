بحضور وزير الرياضة.. وفود منحة ناصر للقيادة الدولية تزور مقر مجلسي الشيوخ والنواب

قامت وزارة الشباب والرياضة، بتنظيم زيارة لمقر مجلسي الشيوخ والنواب للوفود المشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية – الدفعة الرابعة، والمقامة تحت شعار” شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب – جنوب”، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

ويشارك في المنحة 150 من القيادات الشبابية من 55 دولة من قارات فريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، لاسيما دول عدم الانحياز والدول الصديقة، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورعاية صحفية من الهيئة الوطنية للصحافة.

بدأت الجلسة بتقديم نموذج تعريفي للمشاركين حول مجلس الشيوخ الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان المصري، وكذلك فيديو توضيحي لتاريخ المجلس الذي يمتد لقرابة المائتي عام، بالإضافة إلى توضيح المحطات التاريخية المهمة في حياة مجلس الشيوخ المصري، ولمحات سريعة عن مكونات واختصاصات وأجهزة المجلس.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الدائمة لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكذلك الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلس لحسن الإستقبال وكرم الضيافة، وإتاحة الفرصة لوفود منحة ناصر للقيادة الدولية تحت رعاية الرئيس، وزيارة بمقر مجلس الشيوخ الموقر وكذلك مقر مجلس النواب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي ، أن منحة ناصر للقيادة الدولية تهدف إلي تمكين الشباب، واعطاء الفرصة للفاعلين من دول العالم المختلفة للإندماج مع بعضهم البعض وعقد الشراكات في مختلف المجالات، وليس فقط على المستوى القاري بل العالمي، وبين دول الجنوب جنوب، وتعزيز الاعتماد على الذات لدى البلدان النامية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز قدرتها الإبداعية لإيجاد حلول لمشاكلها التنموية بما يتماشى مع تطلعاتها وقيمها واحتياجاتها الخاصة.

وأشار الوزير، إلي برلمانى الطلائع والشباب، باعتبارهما أهم المشروعات التى تهتم بهما الوزارة، مشيدًا بتقديمهم أداء وعرض مميز يعكس الرؤية التى ترغبها القيادة السياسية والدولة المصرية فى الشباب المصرى، وضرورة التثقيف والتوعية فى بناء الأجيال المتتالية فى ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ومواجهة التحديات المختلفة، لافتًا إلي أن رؤية الوزارة تنعكس فى برلمانى الطلائع والشباب من خلال تعليم وتوعية الأعضاء وتدريبهم ليتزودوا بمهارات القدرة على دراسة الملفات والتعرف على التحديات والمشكلات وكيفية التعامل معها.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الحكومات والمجتمعات تهتم بشكل واضح بقضية تمكين الشباب في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنموية بفضل المنتديات الشبابية التي نظمتها الدولة المصرية، منوهًا بأن الشباب المصرى لديه ثقة غير محدودة في قيادته السياسية ويستلهمون من شخص السيد الرئيس المثل والقدوة الحسنة وقيم العمل والولاء والانتماء لوطنهم خاصة بعدما شاهدوا وطنهم في مكانة دولية رفيعة غير مسبوقة وبما لمسوه في الداخل من طفرة واسعة وتنمية مستدامة ونهضة شاملة وجمهورية جديدة هم أكثر فئات المجتمع استفادة منها.

من جانبه رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بالوفد الذي ضم أكثر من ١٥٠ من القيادات الشبابية ل٦٠ دولة من كل قارات العالم.

وأعرب في كلمته لهم عن سعادته بهذه الزيارة التي تبرز قيمة الشباب كأفراد فاعله في مجتمعاتها وتعزز دورهم في بناء المجتمعات، مؤكداً أن منحة ناصر للقيادة الدولية تأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية الرائدة فى تعزيز دور الشباب محلياً وأفريقياً من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب.. بالإضافة إلى تأهيلهم لشغل المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، وهذا ما أقره وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم فى جميع نسخه.

ولفت إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية تمثل ايضاً إحدى آليات تنفيذ كل من: (رؤية مصر 2030 – المبادئ العشرة لمنظمة تضامن شعوب أفريقيا وآسيا – أجندة أفريقيا 2063- أهداف التنمية المستدامة 2030- شراكة الجنوب جنوب- خارطة طريق الاتحاد الأفريقى حول الاستثمار فى الشباب- ميثاق الشباب الأفريقى- مبادئ حركة عدم الانحياز- وثيقة الشباب الأفريقى فى مجالات السلم والأمن).

وأوضح "رئيس الشيوخ" أن المنحة فى نسختها الرابعة، تهدف إلى تسليط الضوء على دور شباب عدم الانحياز فى تطوير تعاون الجنوب جنوب.. من خلال الشباب كآلية مؤثرة ومستدامة مع التركيز على دور المرأة، وتخليداً لاسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. فقد حملت المنحة اسمه باعتباره أحد أهم الزعامات بالنسبة لشعوب الدول النامية (أفريقيا- وآسيا- وأمريكا اللاتينية)، وأحد أهم النماذج الفريدة قياديا.ً

وأكد المستشار "عبدالرازق" دعم مجلس الشيوخ المصرى لكل أشكال التعاون والتواصل والشراكة بين شباب دول العالم، ولاسيما شباب دول عدم الانحياز، ويؤازرهم فى تبنى قضايا السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية لمجتمعاتهم وقيمها العليا.. وصون الحقوق والحريات والواجبات.

وفي نهاية كلمته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشباب المشاركين في المنحة، إلى تبنى تحقيق أهداف المنحة التي قاموا بإتمام فعالياتها .ليساهموا بحق في بناء مجتمعاتهم باعتبارهم قادة المستقبل في بلادهم. متمنياً لهم التوفيق الدائم.

كان الوفود الشبابية المشاركة بمنحة ناصر، قد قامت بجولة داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ، والمتحف المتواجد الذي يحوي مضابط جلسات تاريخية والعديد من الجداريات التي تتحدث عن التاريخ البرلماني المصري ، كما أنه تم عرض لمحة تاريخية عن تاريخ الحياة النيابية في مصر خلال جلسة بقاعة مجلس الشيخ.

وحضر اللقاء، المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، النائبة فيبى فوزى وكيل المجلس، المستشار محمود إسماعيل عثمان أمين عام المجلس، ومن الوزارة : اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسيات والتنمية الشبابية، الدكتور مصطفي مجدي معاون الوزير، الدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية، راندا البيطار مدير الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإتصال السياسي، والدكتور محمد غنيم مدير عام تأهيل الكوادر الشبابية.

و فى نهاية اللقاء قدم المجلس الهدايا التذكارية للوفد المشارك فى المنحة و تم إلتقاط الصور.