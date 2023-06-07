خبيرة : الرئيس السيسي أعاد قوة العلاقات المصرية الأفريقية

قالت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر أصبح الملف الأفريقي من أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية تشهد منذ نحو 7 سنوات، ازدهارا وتطورا ملحوظا سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات التجارية والاستثمارية والمشروعات التنموية المشتركة بين مصر وعدد من دول القارة الأفريقية ازدادت خلال الآونة الأخيرة بشكل ضخم، منوهة بأن التقدم الكبير في العلاقات المصرية الأفريقية بدأ منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019.

ولفتت إلى أن معظم المشروعات التنموية المشتركة بين مصر ودول القارة الأفريقية تم عقدها خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

شهدت هذه العلاقات انفراجة كبيرة

وتابعت أن العلاقات المصرية الإفريقية قائمة منذ قديم الأزل ولكنها مرت بفترات من الضعف النسبي، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر شهدت هذه العلاقات انفراجة كبيرة سواء على الجانب السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، منوهة بأن الهدف المصري من التواجد في أفريقيا ليس فقط تعزيز الهوية الإفريقية ولكن القاهرة تتبع مبدأ "الأمن من أجل التنمية"، بمعني أنه لابد من تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في القارة الإفريقية والعمل على حل كافة النزاعات الإقليمية لأنه المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية.