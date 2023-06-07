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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 65 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

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وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 65 مخالفة ، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 55 محضراً بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات ـ عدم وجود ميزان)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 محاضر( صلاحية - بدون ترخيص – مجهولة المصدر- شهادة صحية- تجار تموينيين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين .

أسامة القاضي محافظ المنيا التموين وجهاز حماية المستهلك الحملات التموينية والرقابية غير مطابق للمواصفات مجهولة المصدر مراقبة الأسعار مديرية التموين

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