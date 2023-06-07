منظمة تنمية المرأة تعقد اجتماع مجلسها الوزاري في القاهرة..غدا

يُعقد غدا اجتماع الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ورئيسة المجلس القومى للمرأة.

بمشاركة الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية للمنظمة ، وبحضور السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة ، ومبعوثين من شركاء المنظمة والمنظمات الشقيقة .



و تلقي الدكتورة مايا مرسي الكلمة الافتتاحية للدورة خلال الحلسة الافتتاحية.



كما سيتم عرض ما تم انجازه من قبل المنظمة، وسيتبع ذلك تصريحات من الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة.

جدير بالذكر أن منظمة تنمية المرأة (WDO) هي منظمة حكومية دولية متخصصة وإحدى المؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي (OIC). افتتحت المنظمة مقرها الرئيسي في القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2021. ويتمثل الدور الرئيسي للمنظمة في تطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكين النساء والفتيات وإدماجهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.