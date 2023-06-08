طبيب نفسي: أكثر ضحايا الابتزاز العاطفي لديهم جرعات زائدة من الأصل والشهامة

وصف الدكتور أحمد هارون استشاري الصحة النفسية، الابتزاز العاطفي، بأنه أسواء صور الاستغلال النفسي، وعرفه قائلا: يستغل شخص كل ما تملك من مشاعر، يخاطب مشاعرك النبيلة لأغراض غير نبيلة ، يخاطب انسانيتك لان انسانيته اقل، يخاطب عقلك لا واعي انك خير ومعطاء وخدوم، ويشتغل نقاط ضعفك.



وأوضح أحمد هارون، في لقاء تلفزيوني مع الاعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc ان اكتر من وقعوا ضحايا للابتزاز العاطفي وعانوا منه و تعرضوا لموت الفجأة والامراض المزمنة، كان لديهم جرعات زائدة من الاصل والشهامة والجدعنة.

وقال هارون: اصنع المعروف في اهله، اجتهد في معرفة من يستحق احسانك ومشاعرك ، حتى في الصداقات ومطالب انك تتحرى اختيار الصداقة، مشيرا الي أن ابرز الصفات الذي يمكن ان تعرف بها الشخص الي يبتز الاخرين عاطفيا، منها عند الاحتياج اليه لا تجده، يكذب اذا استمعت اليه، يتخلى عنك عندما لا يبقى غير، لا يستمع اليك عندما تحتاج الي التحدث .

وطالب أحمد هارون، بضرورة وضع قواعد عند بدء كل علاقة مع آخرين، قائلا اخبر اللاخرين الا يكذبوا عليك اذا استمعت لهم ، ولا يخونك اذا امنت بهم ، ولا يختفوا وقت حاجتك لهم، ولا يغيبوا عندما لا يتبقى غيرهم"، وقال العلاقات زي التعاقدات والعلاقات بدون تعاقدات ليس فيها التزامات، وعدم التزامات يسبب ازمات تنتهي بوجع.

واكد ان اولياء الامور في كثير من الاحيان يبتزون اطفالهم عاطفيا ببعض الكلمات منها الجنة تحت اقدام الامهات، طول ما انا مش رضيا عنك مش هتشوف خير الخ مطالبا اولياء الامور بالابتعاد عن ابتزاز اطفالهم عاطفيا حتى لا يصابون بهذا الداء ويصبحوا مبتزين.

